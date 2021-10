BELL Group e Nhood Italia insieme per un nuovo sviluppo residenziale a Milano. Rigenerazione urbana e sostenibilità asset strategici dell’accordo

BELL Group, holding di aziende di servizi che si occupa di sviluppo e gestione immobiliare, e Nhood Italia, società di servizi immobiliari focalizzata sugli asset mixed use e sui progetti di riqualificazione urbana nonché attore primario del retail real estate che fa capo alla AFM (Association Familiale Mulliez) insieme a circa 200 aziende in 52 Paesi, tra cui Decathlon, Leroy Merlin, Brico, Norauto, Midas, Kiabi e altre, hanno di recente stretto un accordo per un nuovo sviluppo residenziale a Milano.

Il nuovo progetto, il cui cantiere partirà entro il 2021, evidenzia le peculiarità comuni alle due realtà: il dinamismo e la forte attitudine alla rigenerazione urbana in un’ottica sostenibile. La strategia di Nhood, infatti mira oggi a generare progetti di nuovo sviluppo e a riqualificare il patrimonio esistente, che in Italia vale oltre 800 milioni, nel mondo otto miliardi, con la mission di realizzare e sviluppare luoghi di vita con un triplo impatto positivo – sociale, ambientale ed economico (Pianeta, Persone, Profitto) – in linea con gli SDGs Sustainable Development Goals, gli obiettivi previsti dall’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità è driver strategico anche di BELL Group che si occuperà del completamento della progettazione e della realizzazione dello sviluppo milanese.Perfetto esempio della mission di BELL Group che parte dal recupero di edifici esistenti con circa il 70% delle proprie attività relative a immobili sottratti al degrado e convertiti a nuove esigenze di business e che è di recente entrato nel Real Estate residenziale con il progetto Eraclito 2 sempre a Milano. Un concetto di sviluppo urbano sostenibile che rilanciando aree periferiche, zone ed edifici dismessi li trasforma in risorse preziose per lo sviluppo economico e sociale delle città, dando nuova energia al contesto urbano e all’economia locale attraverso un processo finalizzato alla realizzazione di beni e servizi che migliorano il livello di benessere di una intera comunità.

“Accordi come questo con BELL Group – ha commentato Marco Balducci, CEO Nhood Italia – allargano ulteriormente la squadra di partner con i quali siamo al lavoro ogni giorno nel realizzare la nostra missione: essere una società di servizi immobiliari e di consulenza a 360 gradi che sviluppa e co-costruisce nuovi quartieri e luoghi di vita a uso misto con un triplo impatto positivo sulle persone, sul pianeta, sulla prosperità. Forti di una expertise trasversale nel retail Real Estate, siamo sempre più impegnati su progetti di riqualificazione urbana e creazione di asset da intendersi come contenitori di servizi e cultura, funzionali alla creazione di città più resilienti ed ecologiche”.

“La partnership con Nhood Italia – ha continuato Cesare Lanati, CEO di BELL Group – avvia un percorso di valori condivisi in cui crediamo molto: reinterpretare i bisogni del territorio attraverso processi di rigenerazione urbana e innovazione sociale grazie a una consolidata esperienza come società di servizi e gestione immobiliare, con una significativa operatività. Una collaborazione che nasce come unità di intenti e che sposa uno dei nostri valori fondanti: il concetto di servizio, per i nostri stakeholder e la collettività”.