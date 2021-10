Mercoledì si celebrerà la Giornata Nazionale della Psicologia

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 9.30, presso il Palazzo di Santa Chiara (Piazza di S. Chiara, 14) a Roma, nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia 2021, si terrà il convegno “La Psiche al centro della vita”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Alle ore 9.30, dopo i saluti di apertura del presidente del Cnop, David Lazzari, introdurrà i lavori il Ministro della Salute, on. Roberto Speranza.

A seguire, gli interventi di Felice Torricelli (presidente Enpap), Santo Di Nuovo (presidente dell’Associazione italiana di psicologia) e Mario Sellini (segretario generale dell’Associazione unitaria psicologi italiani).

Alle ore 10,30 si svolgerà la prima tavola rotonda della Giornata, dal titolo “Politica, istituzioni e pandemia: quali risposte ai problemi psicologici”, alla quale prenderanno parte Laura Parolin (vice-presidente del Cnop), Emilio Carelli (Coraggio Italia), Rossana Boldi (Lega), Simona Malpezzi (Partito democratico), Licia Ronzulli (Forza Italia) e Carmen di Lauro (M5s).

Alle ore 11,25, panel sul tema “Un uso non solo privato ma sociale della psicologia” con il presidente del Cnel Tiziano Treu, Angela Quaquero (componente esecutivo del Cnop), Filippo Sensi (deputato del Partito democratico), Giordano Fatali (presidente di HRC Group), Daniela Lucangeli (Università di Padova), Livio Gigliuto (vice-presidente dell’Istituto Piepoli) e Gabriella Pravettoni (Istituto europeo di Oncologia).

Alle ore 12.15, verrà presentata la “madrina” della Giornata nazionale della psicologia, l’attrice Barbara Folchitto.

A seguire, la tavola rotonda “Psicologia e Sport: promuovere la resilienza” con Roberto Calvani (componente esecutivo del Cnop), Armando Marco Iannuzzi (presidente del Comitato Regionale Cip Lazio), Fabio Pagliara (presidente Fondazione Sportcity), Giulia Bencini (atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica) e Carlotta Gilli (nazionale italiana e plurimedagliata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020).

In conclusione della Giornata nazionale della Psicologia, verranno consegnati i premi del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi al Coni, per la valorizzazione degli aspetti psicologici dello sport e per le ricadute che i successi sportivi hanno avuto sulla popolazione, e all’Unicef, per l’azione di sensibilizzazione sui bisogni psicologici dell’infanzia e dell’adolescenza e la promozione di attività a loro favore.

Moderatore della Giornata nazionale della Psicologia 2021 sarà il presentatore televisivo e attore, Pino Insegno, nella foto.

Sarà possibile seguire la Giornata nazionale della Psicologia 2021 in diretta streaming collegandosi al sito internet (www.psy.it/giornatapsicologia) e al profilo Facebook del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.