BCC San Marzano entra nella FEduF

BCC San Marzano (Taranto) entra nella Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio (FEduF), creata dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Per Bcc San Marzano, “secondo il rapporto IACOFI (Banca d’Italia) esistono ampie fasce della popolazione che pur non avendo un livello di competenze adeguato gestiscono quotidianamente l’economia familiare. Considerando sia gli esclusi sia gli incompetenti, si tratta di circa otto milioni di adulti, che non riescono quindi a trasmettere informazioni e comportamenti adeguati”.

“E’ un progetto che sposiamo con grande entusiasmo – ha dichiarato Emanuele di Palma, nella foto, presidente della BCC San Marzano – nella convinzione che questo sia uno dei ruoli più importanti di un istituto di credito: diffondere la cultura finanziaria per trasferirla a bambini e ragazzi in un percorso che possa renderli risparmiatori consapevoli e responsabili. Da sempre – ha detto di Palma – l’informazione e la consulenza rappresentano una leva strategica del nostro approccio alla comunità di riferimento”.

“I dati delle ricerche nazionali e internazionali rivelano quanto sia urgente un’azione di sistema per la crescita dell’educazione finanziaria degli italiani” ha sostenuto Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della FEduF.