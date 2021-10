YOCABÈ chiude un round di 2 milioni di euro su Mamacrowd

Doppiato l’obiettivo iniziale di 1,2 mln di euro con oltre 170 investitori

YOCABÈ, l’azienda innovativa specializzata nell’aiutare i brand a vendere di più e meglio sui marketplace, ha chiuso con 2 milioni di euro la sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane Un’operazione che si è rivelata fra le campagne italiane di maggior successo: doppiato l’obiettivo iniziale di 1,2 milioni di euro che è stato raggiunto e superato in una sola settimana. L’aumento di capitale è stato coordinato dall’advisor per startup e scaleup Growth Capital.Sono stati oltre 170 gli investitori che hanno creduto nel progetto. Tra questi, con un investimento da 1 milione di euro, anche ALIcrowd, il primo prodotto ELTIF di Venture Capital di Azimut Investments S.A. che consente ai finanziatori privati di accedere alle più interessanti startup e PMI innovative, protagoniste dello sviluppo tecnologico industriale e digitale Made in Italy.“La risposta degli investitori di Mamacrowd è stata eccezionale, a sorprenderci è stata l’accoglienza riservata a una soluzione B2B come la nostra” ha detto Vito Perrone, CEO di YOCABÈ “Ora siamo pronti per continuare a innovare il settore dell’e-commerce e della distribuzione online – ha proseguito il manager – investendo in automazione e portando tecnologia e nuovi servizi che creeranno maggiori opportunità per le aziende che vogliono vendere sui marketplace in Europa ed il resto del mondo”. Ormai 1 acquisto su 2 avviene su questi store online multibrand che nell’ultimo anno sono cresciuti in volume d’affari dell’80%. Un settore, quindi, sempre più strategico, che sta mutando velocemente rendendo sempre più centrale il modello di vendita proposto da YOCABÈ, il Direct to Consumer, secondo cui il brand vende direttamente ai clienti. L’azienda, che quest’anno è entrata nella parte alta della classifica del Financial Times dedicata alle imprese europee che sono cresciute di più, è pronta quindi a crescere ancora. Con i nuovi fondi YOCABÈ lavorerà per l’internazionalizzazione, potenziando i mercati già consolidati come Germania, Francia e Spagna ma anche aprendo il suo business a nuovi paesi come la Svizzera, l’Olanda, il Belgio e l’Austria, oltre a sostenere il mercato USA. Dal punto di vista tecnologico è previsto un rafforzamento dell’infrastruttura logistica e dei canali distributivi per sviluppare al meglio la strategia cross border. E poi l’apertura di nuovi vertical: non solo moda, ma anche beauty e personal health, home design, pet.

“Yocabè ha dimostrato di progredire molto bene sia in termini di ricavi che di qualità della soluzione offerta, consolidando il proprio posizionamento come una delle migliori piattaforme intelligenti per moltiplicare le vendite online sui marketplace di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver supportato tutto il team in questo percorso” ha dichiarato Fabio Mondini de Focatiis, founder e CEO di Cross Border Growth Capital.“Il successo ottenuto da Yocabè – ha affermato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd – è un’ulteriore testimonianza che Mamacrowd è ormai uno strumento fondamentale di crescita per le startup e PMI più promettenti, e quando le aziende sono attraenti il pubblico degli investitori privati risponde con entusiasmo. Siamo certi che questa tendenza si rafforzerà ulteriormente in futuro, anche grazie alle nuove funzionalità della piattaforma che rilasciamo senza sosta e che contribuiscono a semplificare il processo per tutti gli attori in gioco”