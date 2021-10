Edoardo Raspelli torna in tv

(di Tiziano Rapanà) Ritorna in tv il mitico cronista della gastronomia, Edoardo Raspelli. Il 10 ottobre arriva, su Canale Italia 83 ed altre emittenti, In viaggio con Raspelli – L’Italia che mi piace. All’ora di pranzo, Raspelli vi racconterà il meglio della gastronomica nostrana. Bandita le ardite sperimentazioni culinarie, la cucina molecolare, non ci sarà spazio per l’ego ipertrofico degli chef da strapazzo. Qui si racconta l’Italia che lavora e produce leccornìe, rappresentative della cultura e tradizione regionale. Il programma si basa sulle tre T, divenute ossessione per Raspelli, oltre che uno slogan depositato alla Camera di commercio di Milano alcuni addietro: “Terra Territorio Tradizione”. L’idea del nuovo programma è figlia dell’ingegno dell’autore televisivo e celebre paroliere Fabrizio Berlincioni (è stato vincitore di due Festival di Sanremo con Ti lascerò e Mi manchi sono sue) e della società che ha fatto con Stefano Costa, la Numbers&Numbers di Piacenza. La regia è di Carlo Tagliaferri. Lo staff di produzione si completa con l’indispensabile presenza di Nastassia Berlincioni. L’immagine che avete del vostro beneamato conduttore non è così dissimile dalla bonaria silhouette che ha resto grande Melaverde, per vent’anni. Raspelli vi racconterà le storie più belle della realtà agroalimentare e, in più vi fare tanto sorridere. Al suo fianco ci sarà la bella Anita Fissore, una modella e tennista che in futuro farà faville nel mondo dello spettacolo. Nella prima puntata si parlerà della storia di Inalpi e del suo ambizioso progetto, che darà il via ad una filiera controllata e certificata del latte piemontese e che realizzerà il primo impianto italiano di produzione di latte in polvere. Si riderà e ci si commuoverà per la splendida sigla finale cantata da Raspelli e Gianfranco Vissani. Un eco del passato, una cartolina di una vita che fu dominata dai sapori autentici della realtà contadina. La canzone scritta da Fabrizio Berlincioni, Massimiliano Rio e lo stesso Raspelli ha tutte le qualità per diventare una hit di successo.

tiziano.rp@gmail.com