Collistar sceglie Connexia come partner per la comunicazione

Collistar, brand italiano leader nella vendita di prodotti beauty in profumeria, dopo una gara a cui hanno partecipato più player, si è affidata all’agenzia indipendente Connexia come partner esclusivo per la definizione e lo sviluppo del concept creativo della comunicazione di prodotto per le diverse linee del marchio.

Collistar nasce a Milano nel 1983. Deve il proprio successo alla ricerca continua di qualità e innovazione, oltre che all’impegno concreto per una “bellezza sostenibile”.

Il team di Connexia, con la direzione creativa di Clio Zippel e la direzione clienti di Stefania Predoti, lavora al fianco di Collistar e del suo Direttore Creativo Michael Loos per il riposizionamento del brand, con una comunicazione dedicata alle donne che attualmente si dividono tra smartworking e “tempo libero”.

Connexia avrebbe già collaborato in precedenza con Collistar all’ideazione di uno spot che ha preso il via proprio in questi giorni, e che vede la partecipazione di Alessandra Mastronardi, brand ambassador worldwide del marchio.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti da Collistar, un brand italiano iconico e conosciuto in tutto il mondo, per affiancare l’azienda nella definizione della strategia di comunicazione dei suoi prodotti di punta rivolti al target femminile – dichiara Stefano Ardito (nella foto), Chief Growth Officer di Connexia -. E siamo ancora più contenti della sinergia che si è creata all’interno del team di lavoro, già rodata con lo sviluppo di alcune progettualità legate a campagne di prodotto on air proprio in questi mesi, che ci permetterà di sviluppare idee e proposte innovative per tutti i touchpoint del brand (sia ATL sia BTL) e su tutto il piano marketing”.