Saatchi & Saatchi realizza lo spot “Scegli Oggi”, l’offerta di Enel Energia per chi non vuole pensieri

Dal 3 ottobre è on air la nuova campagna “Scegli Oggi”, l’offerta di Enel Energia con energia certificata green e il prezzo della componente energia scontato del 30% e bloccato per 2 anni.Lo spot realizzato da Saatchi & Saatchi racconta l’offerta attraverso le storie di due clienti di Enel Energia ripresi nella quotidianità domestica che spiegano il motivo per cui hanno scelto la convenienza e l’affidabilità di Enel. I protagonisti sono due volti del cinema italiano: Stefano Fresi che interpreta Mario, un uomo che dopo il lavoro vuole godersi il comfort casalingo e sceglie Enel per la comodità di avere un negozio con consulenti specializzati proprio sotto casa; mentre Marina Rocco è Margherita, una donna molto indaffarata che tra i diversi impegni quotidiani sia di lavoro sia familiari, si affida a Enel per avere una cosa in meno a cui pensare. Gli spot raccontano la fiducia che di due protagonisti ripongono quotidianamente in Enel, così come molti altri clienti.



Costanza Barbara Tarola, Responsabile Brand ADV e Content Enel Italia, nella foto, ha dichiarato: “La customer centricity è il pilastro della strategia Enel ed è il focus della nuova campagna commerciale. Abbiamo, infatti, scelto un approccio di comunicazione orientato a dare “voce ai nostri clienti” partendo dal loro punto di vista. La strategia creativa si sviluppa sui valori distintivi del nostro brand: la capillarità sul territorio italiano, grazie ai nostri 1.200 negozi e la competenza e qualità del servizio e su come questi valori diventano vantaggi per i nostri clienti”.

“Per questa campagna abbiamo scelto di lavorare con il regista Mike Usandivaras noto per il suo stile originale e contemporaneo e con due grandi attori in grado di rendere memorabili storie nelle quali chiunque possa identificarsi.” – afferma Manuel Musilli, direttore creativo esecutivo di Saatchi & Saatchi – “Nei due soggetti, la narrazione avviene attraverso un dialogo tra il brand e i personaggi, un’interazione che rafforza il racconto della vicinanza tra Enel Energia e i propri clienti. Per questo, oltre al valore aggiunto rappresentato dall’acting dei protagonisti, i film presentano soluzioni produttive innovative realizzate con il supporto del direttore della fotografia Emanuele Zarlenga e della casa di produzione Think Cattleya”. La campagna sarà on air per 5 settimane e verrà declinata su TV, radio e stampa con la pianificazione di Mindshare, mentre il piano web è curato da Starcom.