Gruppo CF Assicurazioni, premi in crescita

Nella seduta dello scorso 28 settembre, i Consigli di Amministrazione delle Compagnie del Gruppo CF Assicurazioni (nella foto: a sinistra, Mauro Rocchi, Amministratore Delegato CF Assicurazioni; a destra, Giovanni Battista Mazzucchelli, Presidente CF Assicurazioni) hanno approvato il bilancio semestrale 2021 che evidenzia un risultato tecnico-economico in linea con le previsioni ed un miglioramento della gestione assicurativa danni.

Nel primo semestre 2021, infatti, il Gruppo CF Assicurazioni, di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza, registra un trend di crescita della raccolta premi complessiva pari a + 8,6% nel ramo danni e + 16,9% nel ramo vita rispetto all’esercizio precedente.

L’incremento più rilevante è relativo alla CQS, core business del Gruppo CF, che ha registrato valori in aumento del +46,9% nel Danni e + 70,6% nel Vita rispetto al 30 giugno 2020.

La performance finanziaria contribuisce positivamente al risultato del semestre grazie al buon andamento dei mercati finanziari di riferimento. Il valore del Solvency Ratio per il Gruppo CF Assicurazioni si attesta al 177,81% in linea con le valutazioni prospettiche.

“Le Compagnie assicurative del nostro Gruppo sono particolarmente focalizzate sul settore della protezione del reddito e delle cessioni del quinto – afferma Mauro Rocchi, Amministratore Delegato Gruppo CF – e l’impegno è quello di strutturare ed offrire soluzioni concrete ai bisogni di sicurezza dei singoli clienti per vivere con maggiore tranquillità il presente e pianificare un futuro sereno”. “La sinergia con il Gruppo Tecnocasa, – conclude Rocchi – lo sviluppo di una qualificata rete di intermediari che condivide linee guida e progetti, unitamente al rilascio di nuove soluzioni per i settori di riferimento, saranno i punti fermi della strategia del Gruppo CF per il prossimo futuro per ampliare il raggio di azione e posizionarci sul mercato con ulteriore vigore”.