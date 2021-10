Made in Steel e VITRUM: acciaio e vetro si incontrano a Fieramilano Rho

Due settori industriali strategici e spesso complementari che si incontrano. Due fra i protagonisti dell’industria italiana, quali vetro e acciaio, che si ritrovano a fieramilano Rho. Lo faranno grazie a Made in Steel (5-7 ottobre), la principale Conference & Exhibition del Sud Europa per la filiera dell’acciaio, e a VITRUM (5-8 ottobre), il salone internazionale specializzato delle macchine, delle attrezzature e degli impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati. Quest’anno l’ingresso ai due eventi internazionali è gratuito, previa registrazione obbligatoria nella biglietteria online di Fiera Milano. La permeabilità tra i due eventi sarà totale e agevolata: i visitatori di Made in Steel potranno accedere a VITRUM senza dotarsi di un ulteriore biglietto, e viceversa.La libera circolazione dei visitatori all’interno dei padiglioni occupati dai due eventi internazionali amplificherà le possibilità di networking, le occasioni di business e di condivisione di esperienze, la nascita di nuove sinergie e collaborazioni.EVENTI “PHYGITAL” – In un contesto economico in cui il comparto fieristico nazionale è in piena ripartenza, in un clima positivo e costruttivo e con un alto livello qualitativo di domanda e offerta, tanto Made in Steel quanto VITRUM hanno scelto di offrire a visitatori ed espositori la possibilità di fruire dell’evento in due modalità: in presenza e online.Entrambi saranno infatti eventi “phygital” e ibridi. Made in Steel ha sviluppato insieme a Fiera Milano Digital MIS – Expoplaza, una piattaforma digitale di networking a supporto del business. Si tratta di un catalogo online evoluto, che permette ai visitatori di contattare gli espositori in chat e prenotare appuntamenti, fisici o digitali, messi a disposizione nell’Open Agenda.VITRUM avrà un gemello digitale, VITRUM Life (Vitrumlife.it), con cui la manifestazione infrange i propri limiti temporali e spaziali attraverso aggiornamenti costanti sul mondo del vetro: novità dagli espositori, andamento del mercato, approfondimenti tecnici, news relative ai settori applicativi del vetro e altro ancora.