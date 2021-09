Epson Italia: una nuova organizzazione per un mercato che cambia

L’organizzazione di Epson cambia per focalizzarsi su linee di prodotto e mercati, in una rinnovata attenzione alle soluzioni a valore e nella riconferma della scelta di un modello di vendita indiretta

A fronte di un mondo che sta cambiando, Epson ha definito in Europa una nuova linea strategica con l’obiettivo di consolidare le aree di business in cui opera con un ruolo di primo piano e di promuovere un nuovo impegno verso quei settori e applicazioni che saranno protagonisti della nuova e crescente digitalizzazione della vita delle persone, del lavoro dei professionisti, degli uffici e dell’industria. Per perseguire la nuova strategia, l’organizzazione è stata semplificata e ancor più focalizzata sui mercati verticali. I cambiamenti hanno coinvolto le organizzazioni locali, nelle quali i manager hanno assunto nuovi incarichi a livello europeo o più ampie responsabilità in ambito nazionale.

Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia, già Vice President di Epson Europa, guida ora anche la nuova area di business interamente dedicata ai videoproiettori (Business, Education, Pro-Display) in qualità di Vice President Video Projector Sales and Marketing Division di Epson Europa.

Flavio Attramini assume un incarico internazionale diventando Head of Sales Office Print per l’Europa Centrale e Orientale. In questa posizione ha la responsabilità dei National Sales Manager dei 20 Paesi della regione ed è impegnato in prima persona e attraverso il coordinamento dei team locali nel promuovere lo sviluppo del business contrattuale.

In Epson Italia, le singole business unit esprimono ora una rinnovata focalizzazione sui mercati a più forte crescita, come la “stampa as a service” in ambito consumer e office, la stampa commerciale e professionale, la videoproiezione a scuola, in azienda e negli eventi, la digitalizzazione dei documenti e dei processi, con una riconferma del modello di vendita indiretta e il rilancio della partnership con il canale.

Massimiliano Carvelli assume la posizione di Head of Sales Consumer and Channel con un team che ha la responsabilità dei prodotti a volume, del canale dei distributori, delle catene retail, dell’online, del canale dei rivenditori IT e Corporate. In particolare Riccardo Scalambra, che entra nel gruppo Consumer and Channel in qualità di Sales Manager IT Reseller, gestisce un team di account manager impegnati a sviluppare la relazione con i principali rivenditori.

Gianluca De Alberti assume la posizione di Head of Sales Video Projector a capo della business unit che segue i mercati della videoproiezione, dall’ufficio all’education, sino al settore degli eventi e dell’intrattenimento, con i proiettori ad alta luminostà per il videomapping.

Luca Motta, in qualità di Head of Sales Office Print, guida la nuova area di business completamente dedicata ai rivenditori specializzati nei contratti a costo-copia, un grande settore in costante espansione. A lui riporta un team di account manager che ha l’obiettivo di sviluppare il canale focalizzato sulla formula “print as a service”.

Camillo Radaelli assume il ruolo di Head of Sales Business Systems della business unit che si occupa delle stampanti POS per retail & hospitality, compresi i Registratori Telematici richiesti dalla normativa fiscale, e delle stampanti professionali a colori per etichette on demand.

Renato Sangalli diventa Head of Sales C&I Printing della business unit dedicata ai mercati verticali della stampa di largo formato, dalla fotografia alla stampa commerciale e tessile, con le più recenti soluzioni roll-to-roll basate su inchiostri a resina e piane UV, sino alle stampanti industriali per etichette.

“Grazie a questa rinnovata organizzazione – ha commentato Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia – vogliamo essere sempre più vicini ai clienti ed efficaci nel rispondere alle esigenze del mercato, per continuare nel percorso di crescita con i nostri partner. Offriamo soluzioni innovative, uniche grazie alle nostre tecnologie proprietarie, che garantiscono una posizione distintiva e di valore in tutti i principali mercati di riferimento ai quali ci rivolgiamo.”