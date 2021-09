Salerno, il candidato sindaco Michele Sarno raccoglie la protesta degli artisti

Si terrà questa sera, mercoledì 29 settembre, a partire dalle ore 20, in Piazza Portanova, l’evento pubblico di chiusura della campagna elettorale del candidato Sindaco di Salerno per il centrodestra, l’avvocato Michele Sarno.

Per un abbraccio simbolico alla città di Salerno saliranno sul palco numerosi artisti campani, che hanno in comune con Sarno il venire dal popolo, l’essersi costruiti da soli e l’amare la propria terra.

Nessun fine politico-partitico ma l’ideale della libertà e della ribellione dal sistema di potere imposto ormai da troppo tempo. Salerno è un punto di riferimento per la Campania e deve diventare competitiva ed essere all’altezza della sfida con le altre città, oltre che sfruttare al massimo le risorse a disposizione. L’evento sarà anche l’occasione per lanciare il messaggio post pandemia che molti cantanti in tutta Italia stanno lanciando: quello di poter tornare a fare i concerti riprendendo il contatto con la gente, che è la loro linfa. “Così come sono ammessi i comizi, infatti, dovrebbero essere sbloccati anche i concerti in piena libertà, come si è sempre fatto prima”, il loro messaggio all’unisono.

Ad alternarsi sul palco saranno ‘Nto, rapper italiano, emblema della musica rap campana e e cantante noto tra i vari successi per la colonna sonora di Gomorra; l’artista Ivan Granatino, amato da giovani e dai meno; il giovanissimo cantante napoletano Yeshua; il grande cantante emergente Joka; il rapper napoletano Eris Gacha; il trapper irpino Tsunami; Mgs; il trapper napoletano Erresse Levrai; il Producer Nathys; il cantante latino Santiago El Real; il rapper Nachelo; il cantante neomelodico Fabio Vitolo; Jiij, giovane trapper emergente francese; Akey e Joshlo