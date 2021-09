Amazon: arriva ‘Astro’, il robot tuttofare per la casa

Amazon annuncia l’arrivo di Astro, il robot tuttofare per la casa. È stato presentato dal colosso statunitense come il primo automa domestico per la famiglia. Ha un valore di mille dollari e può essere acquistato nei soli States, solo su invito e in numero limitato.

Il robot è dotato di una telecamera periscopica che gli permette di espandere il suo campo visivo e controllare anche cosa succede oltre la sua statura. Infatti, il compito del robot è quello di sorvegliare la casa, essendo anche supportato dal servizio, in abbonamento, Protect Pro di Ring, che chiama in automatico i soccorsi in caso di aiuto.

Proprio come Alexa, Astro risponde ai comandi vocali, può essere impostato come sveglia o per ottenere le ultime novità e le informazioni sul meteo, oltre alla vasta gamma di funzionalità tramite le ‘skill’ di Amazon. Il robot è dotato di fotocamera e microfono, per questo può fungere anche da terminale per le videochiamate, sia in ingresso che in uscita, utilizzando le app di teleconferenza compatibili con Alexa. Particolare riguardo è destinato alla privacy: i proprietari possono impostare aree oltre le quali il robot non può andare e spegnere led, schermo e microfoni, in certe ore del giorno. Dave Limp, capo dei dispositivi e dei servizi di Amazon, ha dichiarato: “Siamo andati oltre gli schermi con Alexa. Sappiamo che i clienti non volevano solo un dispositivo su ruote ma qualcosa di unico e personale. Ed è quello che abbiamo realizzato con Astro”.