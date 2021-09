Fremantle, Andrea Scrosati promosso a CEO Continental Europe

Fremantle, eminente società di produzione e distribuzione tre le più importanti al mondo, oggi ha fatto un importante annuncio. Andrea Scrosati è stato promosso ampliando il suo attuale ruolo di Group COO con il ruolo aggiuntivo di CEO Continental Europe, riportando a Jennifer Mullin, Group CEO.

Nel suo nuovo ruolo, Scrosati ora aggiungerà la responsabilità delle attività di Fremantle in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Paesi Nordici e Polonia. A questi mercati si aggiungono Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Israele che già fanno capo a Scrosati. Scrosati inoltre continuerà ad avere la responsabilità per i team del Fremantle Global Drama, per le attvità di M&Adel gruppo, i team di Strategy, Marketing & Communications, così come la nuova Global Documentaries Unit.

Andrea Scrosati, nella foto, Group COO e CEO Continental Europe, soddisfatto ha dichiarato: “In primo luogo, voglio ringraziare Jennifer per il suo continuo supporto e la sua vera leadership. Grazie alla sua visione Fremantle sta vivendo una fase di crescita senza precedenti in tutti i segmenti e modelli di business. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i miei colleghi in Olanda, Belgio, Paesi Nordici, Polonia e Germania insieme al più ampio team di Fremantle, per continuare a crescere realizzando assieme un nuovo entusiasmante capitolo per il gruppo. Parte integrante del DNA di Fremantle sono creatività, talento e innovazione, e sono questi elementi il nostro principale e straordinario motore di crescita”.

Jennifer Mullin, CEO di Fremantle Group, ha dichiarato: “Abbiamo un piano di crescita entusiasmante e ambizioso per capitalizzare l’enorme richiesta globale di contenuti, attraverso tutti i generi, piattaforme e regioni. Viviamo un momento straordinario per tutti a Fremantle e questo cambiamento organizzativo ci mette in condizione di cogliere al meglio le opportunità che ci attendono. Vorrei ringraziare Andrea per aver assunto questo ruolo più ampio, è stato eccezionale nell’aiutarci a far crescere il business negli ultimi tre anni e sono fiducioso che porterà la stessa visione strategica, creatività e passione nel suo nuovo ruolo”.