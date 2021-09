Legami: DigiTouch si aggiudica la gara digital e creativa

DigiTouch, Cloud Marketing Company, ha partecipato alla gara indetta da Legami e si è aggiudicata il pitch con la presentazione di un progetto omnichannel che ha coinvolto differenti unit del Gruppo, integrandone le diverse expertise.

Nata nel 2003, Legami ha oggi un portfolio di oltre 3000 prodotti che spazia dalla cartoleria alla casa, all’hi-tech, ai viaggi, alle idee regalo e a molto altro ancora. Alla proposta hanno contribuito: Conversion E3 per le attività di social media management legate ai profili Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Pinterest del brand e le attività content e design dell’e-commerce del brand e degli e-shop terzi su cui il brand è presente; Performedia per la parte di digital advertising finalizzata a portare utenti sul sito e-commerce e ad aumentare la visibilità del brand; e Optimized Group per le attività di data analysis.