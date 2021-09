Giorgio Parisi, nomination per il Nobel

E’ il primo fisico italiano entrato a far parte della Clarivate Citation Laureates



Giorgio Parisi, fisico italiano, entra a far parte della Clarivate Citation Laureates come studioso tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni scientifiche, conquistandosi così una sorta di ‘nomination’ per il Premio Nobel. Presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei ed ex presidente dell’Accademia, con questo riconoscimento Parisi entra infatti nel Clarivate Citation Laureates ex Thomson Reuters Citation Laureates, un elenco di candidati che si ritiene possano vincere il Premio Nobel nel rispettivo campo.