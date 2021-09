Facebook Italia è il nuovo supporting partner di Luiss Enlabs

Facebook Italia è nuovo partner dell’acceleratore di LVenture Group LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss, la quale dal 2013 ha accelerato oltre 120 startup. Facebook si occuperà di sostenere la crescita delle startup selezionate da LUISS EnLabs, contribuendo così allo sviluppo della nuova imprenditoria digitale e innovativa del nostro Paese.

Facebook Italia e LVenture Group sono partner dal 2018 con Binario F from Facebook. Sono diverse le iniziative congiunte delle tre imprese, a partire da #ToTheNext, una serie di eventi online dedicata agli scenari di cambiamento e alle grandi opportunità legate all’innovazione e al digitale per lo sviluppo dell’Italia nella ripartenza post Covid-19.

Il 29 settembre alle 10.30 avrà luogo l’evento di lancio dal titolo “Innovazione e leadership al femminile per la Ripresa”. Qui, interverranno ospiti illustri tra cui Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia e Chiara Corazza, Special Representative di Women’s Forum per il G7 e G20, che approfondiranno come gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano dare impulso all’imprenditoria innovativa al femminile, promuovere l’inclusione di genere e valorizzare le energie e i talenti delle giovani imprenditrici. L’evento sarà trasmesso online sui canali social di Binario F from Facebook e LVenture Group.

“Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con LVenture Group, con cui lavoriamo già dal 2018 per uno dei maggiori progetti che Facebook sta portando avanti in Italia, Binario F, il nostro community hub dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Da anni ci impegniamo per accompagnare le aziende italiane nel percorso verso la trasformazione digitale, ma la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria ci ha mostrato quanto questo sia vitale per le imprese e l’economia italiana. L’innovazione, che fa parte della nostra mission, è un passaggio obbligatorio per continuare a crescere come Paese ed essere competitivi a livello internazionale, e noi vogliamo continuare ad essere a fianco delle imprese innovative in questo momento così delicato, per far sì che possano sfruttare al meglio le opportunità in arrivo grazie al Next Generation EU”, ha detto Angelo Mazzetti, Head of Public Policy – Italy, Greece, Malta and Cyprus di Facebook.

“Con Facebook e Binario F condividiamo la mission di accelerare lo sviluppo del tessuto economico italiano grazie al digitale, abilitando talenti a diventare protagonisti dell’economia del futuro con le loro imprese. Stiamo assistendo a una competizione globale per la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese tecnologiche e siamo convinti che l’Italia debba recitare un ruolo di primo piano nello scenario europeo di ripartenza trainato dal piano Next Generation UE. Crediamo che le startup siano il principale volano della rinascita del nostro Paese e la partnership sempre più stretta con un leader globale del digital come Facebook potrà accelerare il loro processo di crescita”, ha dichiarato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.