Il Gruppo LEGO “ricostruisce il mondo” attraverso gli occhi dei bambini

Dopo il grande successo globale, la campagna torna per il terzo anno consecutivo con una nuova creatività e un planning cross channel, coordinato da Initative

LEGO® Rebuild the world è la campagna del Gruppo LEGO che, per il terzo anno consecutivo, viene lanciata a livello globale per sensibilizzare i bambini a non avere limiti e sprigionare la loro creatività attraverso i mattoncini più conosciuti al mondo. Anche questa campagna è curata da Initiative, partner media di riferimento del Gruppo LEGO dal 2018. Ancora una volta la campagna veicola la possibilità di immaginare un mondo fatto di gioia e positività contribuendo alla sua creazione attraverso il nuovo concept creativo legato al ponte, come simbolo di resilienza creativa. LEGO Rebuild the world ispira ed incoraggia i bambini, ma anche gli adulti, a sviluppare le proprie capacità creative, giocando e liberando la fantasia e l’immaginazione per dar vita ad un mondo di infinite possibilità. Un mattoncino LEGO è la chiave per sbloccare il potenziale creativo soprattutto dei più piccoli, permette di sperimentare, costruire, smontare, fallire e ripartire alimentando il ciclo della creatività. La pianificazione media a cura di Initiative è caratterizzata da una forte crossmedialità. Attraverso un’attenta analisi delle performance e delle tecnologie a disposizione, l’agenzia ha elaborato un media mix composto da Tv, ADOOH e digital. L’attività di comunicazione si completa con un progetto speciale, curato daInitiative Studios, la divisione interna d’agenzia dedicata al branded content e al product placement, con il coinvolgimento di alcune testate specifiche e di talent che creeranno engagement attraverso i social.

L’impianto Tv prevede una pianificazione su tutte le principali emittenti televisive e la riconferma dell’addressable Tv con nuovi formati ancora più innovativi ed interattivi. Alla base di tutta la strategia digital vi è una definizione molto accurata e puntuale dell’audience con l’obiettivo di raggiungere livelli sempre maggiori di efficacia ed efficienza della campagna. Sono previste attività social e in programmatic, queste ultime gestite insieme a Matterkind, l’ad tech di IPG. A completamento del planning digitale, sono previste anche attività ADOOH, in partnership con Rapport, l’agenzia Outdoor specialist del gruppo Mediabrands, che indirizzano la comunicazione in maniera più precisa e personalizzata attraverso la tecnologia Hivestack. Un’altra novità lato digital è anche la pianificazione sugli assistenti personali intelligenti Amazon Alexa all’interno di Amazon Music Free. La campagna è stata creata dall’agenzia creativa interna del Gruppo LEGO, LEGO Agency.