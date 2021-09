Bonus Inps per gli studenti

Ad alcune categorie di studenti delle scuole medie e superiori verranno assegnate, dall’istituto di previdenza, delle borse di studio dal valore massimo di 1.300 euro



Un bonus, fino a 1.300 euro, pensato per determinate categorie di studenti. È stato pubblicato anche quest’anno il bando di concorso Supermedia 2021, relativo ai risultati dell’anno scolastico 2020-2021, per l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il bando è rivolto ai figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST, nonché dei pensionati già dipendenti ex IPOST.



Fino a quando è possibile presentare la domanda



La domanda deve essere trasmessa entro le 12 del 14 ottobre 2021.