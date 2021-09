Uno studio globale Egon Zehnder rivela che gli amministratori delegati sono più consapevoli di sé, ma devono diventare più relazionali e adattivi

Un sondaggio su quasi 1.000 amministratori delegati globali rivela che le recenti sfide sociali ed economiche hanno spinto a livelli senza precedenti di auto-riflessione e sviluppo – cambiando le prospettive degli amministratori delegati e il ruolo di leadership

Egon Zehnder, la preminente società di consulenza sulla leadership al mondo, ha annunciato oggi i risultati di uno studio che ha intervistato 972 CEO in tutto il mondo, catturando il polso su come i ruoli e le aspettative dei CEO si stanno evolvendo a causa di sfide globali epocali e tendenze emergenti. Lo studio ha scoperto che l’autoriflessione e lo sviluppo personale sono balzati in cima alle priorità dei CEO mentre diventano sempre più consapevoli di sé stessi, rendendosi conto che la chiave per la prosperità è migliorare il lato umano della loro leadership.

Con l’aumento delle richieste di uguaglianza sul posto di lavoro e le nuove pressioni sul lavoro ibrido che continuano a plasmare drammaticamente la cultura aziendale, i CEO di tutto il mondo stanno rivalutando il loro ruolo, il modo in cui si impegnano con il loro team e il modo in cui ritengono la loro organizzazione – e loro stessi – responsabili di rendere le loro aziende pronte per il futuro. Oggi i CEO considerano la priorità del proprio sviluppo e l’attingere alle fonti intrinseche di energia delle persone nelle loro organizzazioni come cruciali per navigare in ambienti aziendali complessi.

I risultati chiave includono:

Il 90% dei CEO riferisce di essersi spostato al centro di voci sempre più forti, diverse e divergenti. Alla domanda sull’impatto delle recenti circostanze sulla loro organizzazione, la maggior parte dei CEO ha evidenziato un processo decisionale e di cambiamento accelerato e una maggiore incertezza economica. Questi cambiamenti parlano delle complessità e della rapida evoluzione che sta rimodellando il business – e che i CEO risponderanno a più stakeholder e saranno misurati in modi nuovi ed emergenti.

Alla domanda sull’impatto delle recenti circostanze sulla loro organizzazione, la maggior parte dei CEO ha evidenziato un processo decisionale e di cambiamento accelerato e una maggiore incertezza economica. Questi cambiamenti parlano delle complessità e della rapida evoluzione che sta rimodellando il business – e che i CEO risponderanno a più stakeholder e saranno misurati in modi nuovi ed emergenti. L’83% dei leader trova essenziale riflettere sul proprio stile di leadership – in aumento rispetto al 66% dello studio del 2018, Il CEO: Una riflessione personale. I CEO stanno espandendo la loro capacità di essere adattivi, relazionali e consapevoli di sé. Si impegnano ad ascoltare prospettive diverse e cercano sempre più feedback da posti nuovi – inclusi membri del team, presidenti, mentori, consulenti e altri CEO. Inoltre, le donne CEO sono più propense a raccogliere feedback da un’ampia gamma di fonti – e sono più propense delle controparti maschili a cercare consigli da colleghi CEO, mentori e membri della famiglia.

I CEO stanno espandendo la loro capacità di essere adattivi, relazionali e consapevoli di sé. Si impegnano ad ascoltare prospettive diverse e cercano sempre più feedback da posti nuovi – inclusi membri del team, presidenti, mentori, consulenti e altri CEO. Inoltre, le donne CEO sono più propense a raccogliere feedback da un’ampia gamma di fonti – e sono più propense delle controparti maschili a cercare consigli da colleghi CEO, mentori e membri della famiglia. Il 78% dei CEO è fortemente d’accordo sul fatto che devono continuare la loro autotrasformazione – tre volte tanto rispetto al 2018. I CEO sono anche fortemente d’accordo sull’importanza del “doppio viaggio”, un percorso in cui i leader credono che vedere il loro sviluppo personale e la crescita della loro organizzazione come un viaggio interconnesso influirà sul cambiamento ottimale. La nostra scoperta più sorprendente è l’accordo quasi unanime tra mille leader che, “Come CEO, ho bisogno della capacità di trasformare me stesso e la mia organizzazione”.

I CEO sono anche fortemente d’accordo sull’importanza del “doppio viaggio”, un percorso in cui i leader credono che vedere il loro sviluppo personale e la crescita della loro organizzazione come un viaggio interconnesso influirà sul cambiamento ottimale. La nostra scoperta più sorprendente è l’accordo quasi unanime tra mille leader che, “Come CEO, ho bisogno della capacità di trasformare me stesso e la mia organizzazione”. Due terzi degli amministratori delegati riferiscono che le metriche ultime che guidano le loro decisioni sono rimaste costanti, nonostante le nuove aspettative commerciali sociali ed economiche che esprimono il loro sostegno. Dato questo conflitto, non è chiaro se gli amministratori delegati hanno un percorso diretto per realizzare le loro ambizioni con le metriche finanziarie tradizionali come motore decisionale dominante per la maggior parte degli amministratori delegati.

Dato questo conflitto, non è chiaro se gli amministratori delegati hanno un percorso diretto per realizzare le loro ambizioni con le metriche finanziarie tradizionali come motore decisionale dominante per la maggior parte degli amministratori delegati. Un’analisi delle risposte aperte ha mostrato che quasi 500 CEO, più della metà degli intervistati, vedono le capacità relazionali come un punto cieco fondamentale. Nello specifico, meno della metà degli amministratori delegati (44%) riferisce di sentirsi completamente allineato con i suoi team e ancora meno con i suoi consigli di amministrazione – indicando livelli di tensione più alti e una maggiore necessità di collaborazione.

“Gli amministratori delegati riconoscono che le complessità aziendali senza precedenti di oggi richiedono un cambiamento significativo nella leadership – e quel cambiamento deve iniziare guardando all’interno con nuovi livelli di auto-riflessione e sviluppo personale. Questo non è un auto-indulgente gazing navale; è ciò che i nostri team, organizzazioni e stakeholder si aspettano dai nostri CEO”, ha detto Jill Ader, presidente globale di Egon Zehnder. “Ora più che mai, l’acume commerciale tradizionale deve essere ugualmente bilanciato con l’empatia e la compassione per ottenere l’impegno emotivo dei loro team e delle organizzazioni, navigare le complessità aziendali e costruire ambienti di lavoro produttivi e ispiratori”.

Navigare in questi ambienti complessi richiede agli amministratori delegati di aumentare la loro capacità personale di essere adattivi, relazionali e consapevoli di sé, hanno sottolineato Kati Najipoor-Schuette e Dick Patton, che guidano il gruppo di consulenza per amministratori delegati della Egon Zehnder e sono coautori di questo studio. Soprattutto oggi, queste capacità devono essere sempre più bilanciate con i tradizionali punti di forza della leadership, la pianificazione strategica e un implacabile orientamento alla performance. Padroneggiare queste capacità richiede che i leader aumentino la loro capacità di ascoltare, confidare in una rete più ampia di stakeholder e comunicare in modo più autentico che mai.

Affinando queste abilità e adottando un approccio più umano-centrico alla leadership, i CEO evolveranno la resilienza, la leadership e l’adattabilità di se stessi – e delle loro organizzazioni.