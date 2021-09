Sesa, l’utile è salito del 46%

Sesa, fra i principali gruppi in Italia nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita di oltre il 13% a 552,8 milioni, mentre l’utile è salito del 46,1% a 18,9 milioni. La società prevede una crescita del mercato di riferimento dell’It nel 2021-2023 del 7,2% medio annuale e “conferma l’outlook favorevole per l’esercizio che si chiuderà il 30 aprile 2022, con una guidance di crescita della redditività di circa il +30% anno su anno, in aumento rispetto a quella precedentemente comunicata pari a circa il +20%”, come spiega una nota. “Chiudiamo un trimestre con una crescita di ricavi e redditività superiore alle aspettative, grazie all’accelerazione della domanda di digitalizzazione ed al positivo contributo di specializzazioni e competenze, con crescite operative di oltre il 30% in tutti i settori del gruppo”, sottolinea l’ad Alessandro Fabbroni, nella foto. “Alla luce dell’andamento del trimestre, del crescente e positivo posizionamento del gruppo sui segmenti dei servizi di digital transformation e delle soluzioni tecnologiche applicative, nonché dell’accelerazione del percorso di crescita attraverso linee esterne, che continueremo a perseguire per la restante parte dell’anno, confermiamo l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2022, proseguendo la gestione con obiettivi di creazione di valore sostenibile e di lungo termine”, ha concluso.