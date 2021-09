Premio Socrate 2021, la gallery dell’evento

Ieri si è tenuto a Roma, mercoledì 15 settembre, alle ore 17.30, presso Palazzo Altieri in piazza del Gesù n. 49, il Premio Socrate per il merito 2021.

Il “Premio Socrate” è un movimento di opinione del tutto libero e atipico fondato dal giornalista, scrittore ed autore televisivo, Cesare Lanza. È apolitico, non ha fini di lucro, non richiede tessere né contributi economici da versare. È un movimento aperto a tutti coloro che pensano che oggi, in Italia, sia indispensabile recuperare e rilanciare, nei limiti delle possibilità umane, il valore della meritocrazia. Ecco l’elenco dei premiati: Paola Ferrari, Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem (presente con un collegamento video da Milano), Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, Samuele Cannas, studente record: sei lauree a 25 anni, Luca Palamara, Teresa Fornaro, scienziata, unica italiana scelta dalla NASA per la missione Marte 2020. Le foto sono state scattate da Maurizio Riccardi.