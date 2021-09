Facebook: Instagram danneggia gli adolescenti

Secondo una ricerca interna di Facebook, Instagram non farebbe bene agli adolescenti. A confessare questo dato è quindi la società stessa. Nello specifico, una giovane utente su tre percepisce il proprio corpo in modo distorto, mentre altre persone credono che la piattaforma provochi loro angoscia e una crescita delle tendenze depressive.

Il Wall Street Journal è riuscito a ottenere i risultati delle ricerche condotte da Facebook dal 2019 in poi.

“Il 32% delle ragazze adolescenti ha affermato che quando si sentivano male per il proprio corpo, Instagram le faceva sentire peggio”, secondo quanto detto dai ricercatori. Secondo il Journal, i dirigenti hanno esaminato la ricerca che è stata citata in una presentazione fatta l’anno scorso anche al Ceo Mark Zuckerberg.

Tuttavia, secondo quanto riferito, Facebook ha riscontrato problemi nel risolvere questo danno. Negli scorsi mesi, è anche trapelata la volontà della società di realizzare una versione di Instagram per ‘under 13’. In un post ufficiale, il capo delle public policy di Instagram, Karina Newton, ha dichiarato che la società sta cercando modi per allontanare gli utenti da determinati tipi di post e contenuti.

“Siamo cautamente ottimisti – scrive – sul fatto che questi suggerimenti aiuteranno a indirizzare le persone verso contenuti che elevano di più e sposteranno l’attenzione finora focalizzata sull’aspetto delle persone”.