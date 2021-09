A Chiara Corazza il titolo di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

Chiara Corazza, nella foto, Special Representative di Women’s Forum per il G20 ed il G7, insignita oggi del riconoscimento di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia. Un’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica agli Italiani all’estero con speciali meriti nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione fra l’Italia e gli altri Paesi.

Riceve questo prestigioso titolo presso l’Ambasciata italiana a Parigi, direttamente dall’Ambasciatrice in Francia, Teresa Castaldo, alla presenza del Presidente della BCE, Christine Lagarde.

Da 40 anni in Francia, Chiara Corazza, è impegnata da tempo con i vertici istituzionali nel promuovere l’immagine dell’Italia e contribuire ad accrescere i rapporti di collaborazione con gli altri Paesi.

La Special Rapresentative del Women’s Forum porterà avanti nell’appuntamento del 17-18-19 ottobre a Milano proposte concrete volte a ridurre la disparità di genere.

“Questo riconoscimento, oltre ad essere un grandissimo onore, è per me una responsabilità e stimolo a proseguire un percorso in cui credo fortemente e che ho il piacere di condividere con protagonisti virtuosi del panorama italiano. Grande occasione sarà il Women’s Forum di ottobre a Milano sotto la presidenza italiana del G20, che permetterà di dimostrare la nostra eccellenza nel realizzare un percorso concreto di azzeramento del gender gap, grazie allo sforzo di protagonisti nazionali ed internazionali” ha dichiarato Chiara Corazza, Special Representative di Women’s Forum per il G20 e G7.