Hermès: apre il suo brand circolare Petit H a Parigi

Petit H, il brand di Hermès improntato alla sostenibilità e al riutilizzo di materiali, ha aperto un negozio al civico 17 di rue de Sèvres, a Parigi. Dopo 10 anni vissuti in parallelo, adesso la marca circolare di Hermès ha uno spazio di 67 metri quadrati tutto per sé.

Il nuovo spazio si trova accanto al flagship store di Hermès sulla rive gauche e promuove una riflessione sulla reinvenzione e il rispetto dei materiali, la lavorazione artigianale e l’approccio esplorativo che caratterizza le creazioni del marchio.

Il negozio ospiterà laboratori attraverso i quali i visitatori potranno scoprire le molteplici possibilità di “ri-creazione”. Quattro volte l’anno, inoltre, il lay-out dello store cambierà per raccontare le storie di riciclo. Il tema scelto per l’inaugurazione è la terracotta. Gli oggetti esposti, realizzati nell’atelier Hermès di Ravel, nel sud della Francia, includono un vaso di terracotta adornato da un manico in pelle proveniente da una borsa Kelly.

Il direttore creativo, Godefroy de Virieu, ha affermato:

“Questi due mondi di origini fondamentali e simboliche si fondono in queste collezioni temporanee, mettendo in mostra il know-how ancestrale tanto amato dalla maison ed evidenziando sia la semplicità che le capacità tecniche dimostrate dagli artigiani”.