ACEA a “Maker Faire Rome” per sostenere innovazione e sostenibilità

Per l’ottavo anno consecutivo ACEA partecipa come sponsor ed espositore al “Maker Faire di Roma – The European Edition”, il luogo in cui imprese, scuole, università, centri di ricerca, innovatori, artisti e appassionati di ogni età si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze. La manifestazione, che è la più importante iniziativa europea family-friendly dedicata all’innovazione e alle nuove tendenze della tecnologia, è diventata per ACEA un appuntamento importante e l’occasione per ribadire l’impegno dell’azienda su questi temi. “L’innovazione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ACEA Giuseppe Gola, nella foto, – è parte integrante del Gruppo ACEA e costituisce una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che sono alla base dei business aziendali, dalle reti idriche ed elettriche fino al waste management. ACEA dedica grande attenzione all’innovazione, che è uno dei pillar del Piano industriale a cui sono stati destinati 615 milioni di investimenti, sia promuovendola come cultura aziendale, sia partecipando ad eventi come il Maker Faire che ci permettono di far conoscere anche ai più giovani il ruolo centrale delle utility e i nostri progetti per la trasformazione digitale delle città, facendole evolvere in smart cities”.