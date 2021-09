Milrem Robotics svilupperà il Nordic Robotic Wingman con Kongsberg Defence & Aerospace

Milrem Robotics, leader europeo nello sviluppo di robotica e sistemi autonomi, svilupperà un nuovo Robotic Combat Vehicle (RCV) chiamato Nordic Robotic Wingman in collaborazione con il principale fornitore di tecnologia e difesa, Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG).

Il Nordic Robotic Wingman sarà basato sullo stato dell’arte del Type-X RCV di Milrem Robotics e sulle ultime e migliori torrette remote PROTECTOR (RT) di KONGSBERG che saranno scelte specificamente per soddisfare le particolari esigenze dei vari utenti finali.

Il primo concetto di Nordic Robotic Wingman sarà esposto alla DSEI 2021 a Londra.

“Milrem Robotics e KONGSBERG hanno concordato di continuare congiuntamente lo sviluppo del Type-X RCV integrando i sistemi di KONGSBERG per soddisfare i requisiti di molti Paesi interessati a questo tipo di tecnologia, soprattutto i Nordici e l’Europa occidentale, ma anche gli Stati Uniti”, ha detto Sverker Svärdby, direttore generale di Milrem Robotics in Svezia. “Combinando la nostra conoscenza dei veicoli robotici da combattimento e l’ampia gamma di sistemi della KONGSBERG e la vasta esperienza nello sviluppo di sistemi di difesa, siamo in grado di fornire sistemi di livello mondiale basati sulle necessità dei clienti”, ha aggiunto Svärdby.

Il Type-X fornisce una potenza di fuoco e un uso tattico uguali o superiori a quelli di un’unità equipaggiata con veicoli da combattimento di fanteria e dà alle unità meccanizzate i mezzi per sfondare posizioni difensive nemiche con un rischio minimo per le proprie truppe. Può essere equipaggiato con un cannone fino a 50 mm, missili anticarro e un drone collegato per una continua consapevolezza della situazione.

“KONGSBERG ha una famiglia di sistemi d’arma a distanza PROTECTOR senza equipaggio, che vanno dalla più piccola stazione d’arma a distanza RS2 alla vera torretta per veicoli da combattimento di fanteria RT60 con capacità di missile guidato anticarro. I sistemi hanno una base software comune, sono facili da integrare e forniscono capacità comprovate per il warfighter. La soluzione di KONGSBERG fornisce all’operatore consapevolezza situazionale e un controllo del fuoco sicuro e basato sulla rete che è messo in campo con l’esercito norvegese e in consegna al programma Robotic Combat Vehicle dell’esercito statunitense”, ha detto Arne Gjennestad, vicepresidente di marketing e vendite, KONGSBERG.

Type-X di Milrem Robotics è dotato di funzioni intelligenti come follow-me, navigazione per waypoint e rilevamento di ostacoli con l’intelligenza artificiale che fa parte degli algoritmi. Con il Type-X Milrem Robotics introduce anche una caratteristica chiamata Indirect Drive che permette operazioni controllate a distanza a velocità più elevate.

Milrem Robotics è il leader europeo nello sviluppo di robotica e sistemi autonomi e nell’integrazione di sistemi con uffici in Estonia, Svezia, Finlandia e prossimamente in Olanda.

L’azienda guida il Consorzio iMUGS che ha ricevuto 30,6 MEUR dal Programma Europeo di Sviluppo Industriale della Difesa (EDIDP) della Commissione Europea per sviluppare un sistema terrestre senza equipaggio (UGS) standardizzato in Europa.

Kongsberg Defence & Aerospace è un fornitore leader di prodotti e sistemi di difesa per comando e controllo, sorveglianza, spazio, comunicazioni tattiche, stazioni d’arma a distanza e missili, oltre a compositi avanzati, prodotti di ingegneria e servizi di riparazione e revisione per aerei ed elicotteri.