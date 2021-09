International Tourism Group: la nuova agenzia per la comunicazione turistica

Nasce International Tourism Group, agenzia di marketing paneuropea di viaggi, turismo, ospitalità e lifestyle, costituita e interamente controllata dalle agenzie Interface Tourism (Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi), Global Communications Experts (Germania) e Black Diamond (Regno Unito).

Il gruppo europeo di marketing e comunicazione turistica, offre una soluzione integrata per PR, pubblicità, innovazione digitale, consulenza, business intelligence e servizi di rappresentanza con sedi ad Amsterdam, Barcellona, Francoforte, Lisbona, Londra, Madrid, Milano, Monaco e Parigi, con un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro.

Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy , commenta:

“Entriamo in una nuova fase del marketing turistico, le contingenze ci impongono di cambiare passo e noi non ci faremo trovare impreparati. Siamo particolarmente orgogliosi di essere il membro italiano di questa nuova straordinaria realtà europea che conta sulla professionalità e la passione di un team internazionale e particolarmente motivato. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, ora diventato realtà, che permetterà a tutti i nostri clienti di strutturare strategie basate su numeriche e insight del mercato.”