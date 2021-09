Made in Italy: protagonista al world winter sports expo di Pechino

Si è concluso il 7 settembre al Parco industriale di Shougang, a Pechino, il World Winter Sports Expo (Wwse) 2021. L’Italia ha partecipato con una nutrita presenza e con i rappresentanti di 21 imprese che hanno mostrato prodotti importanti del Made in Italy dedicato agli sport invernali, destinato a stimolare in Cina questo settore ed è stata ospite d’onore all’evento. Il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, scrive MF, ha ricordato la lunga tradizione negli sport invernali e di destinazione turistica dell’Italia. Il sottosegretario ha poi ricordato che grazie al lavoro dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, Camera di Commercio italiana in Cina, Ice/Ita ed Enit, 21 imprese d’eccellenza hanno portato nella capitale cinese attrezzature, accessori, tecnologia e design italiano di alta qualita’ per gli sport invernali, auspicando un’ulteriore spinta alla crescita dell’interscambio commerciale tra i due Paesi, che nella prima meta’ del 2021 ha gia’ ottenuto risultati senza precedenti.