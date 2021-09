Le imprese europee alla ricerca di provider IoT con ampie capacità geografiche

Secondo una relazione di ISG Provider Lens™, le aziende europee preferiscono fornitori in grado di supportare le implementazioni dell’IoT in diversi paesi

Le aziende europee sono alla ricerca di fornitori di servizi in grado di coprire numerose aree geografiche e di coadiuvarle nell’implementazione e gestione delle loro reti IoT (Internet delle cose). Lo afferma una nuova relazione pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), azienda leader globale nella ricerca e consulenza tecnologica.

Il documento Internet of Things – Services and Solutions Report for Europe (Relazione 2021 per l’Europa su servizi e soluzioni IoT a cura di ISG Provider Lens™) evidenzia che le imprese della regione preferiscono fornitori di servizi IoT in vari paesi in grado di offrire supporto multilingue.