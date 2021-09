Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Chiara Ferragni

Forse è arrivato il momento di chiedersi perché puntualmente i suoi fan innumerevoli abboccano alle provocazioni. Il giochetto è scontato. L’influencer più nota provoca, in migliaia apprezzano o insultano. Vien da pensare che anche il litigio estivo con Fedez sia stato inventato. L’ultima «notizia»: uno scatto ben più spinto degli altri, solo reggiseno e slip.

Il programma Non è la Rai

Laura Colucci, una delle fanciulle del celebre programma di Gianni Boncompagni su Italia 1, che lanciò Ambra Angiolini, Laura Freddi, Antonella Elia e tante altre, ha fatto rivelazioni scabrose. Dopo 30 anni, Laura ha sparato a zero: «Ho avuto privilegi, ma non era una favola, celava aspetti vomitevoli… lo sappiamo tutti ma nessuno lo dice. Forse scriverò un libro…».

Ilary Blasi

È sbarcata a Venezia e il suo look ha suscitato scalpore. Nessuna vera polemica, ma chiasso e attenzione. Dopo le critiche all’influencer Ludovica Valli, che ha indossato un outifit casual, la meravigliosa moglie di Francesco Totti se l’è cavata con eleganza e successo. Una protagonista dello spettacolo bella e amata, a prescindere.

Kate Hudson

Al Festival del Cinema era il giorno di Mona Lisa and the Blood Moon. Un’adolescente con problemi psichici. L’attrice interpreta una lap dancer con un figlio, Charlie, che la sfrutta per rapinare un bancomat. Al di là del film, ha fatto discutere il look di Kate Hudson. Un elegantissimo vestito rosso dalle audaci trasparenze: l’intimo non c’era. Una scelta inadatta.

Carlo Ancelotti

Un piccolo caso lo mette in difficoltà? In Spagna sostengono che Eduardo Camavinga potrebbe lasciare il Real Madrid perché desidera giocare. Il Real non è riuscito a prendere Mbappé, per le resistenze del Psg, e si è accontentato di lui. Ancelotti non replica, la sua autorevolezza aumenta. In carriera Carletto ha superato ostacoli ben più complicati.

Aurelio De Laurentiis

Il Napoli rimedia una bruttissima sconfitta al Maradona contro il Benevento. Amichevole, ma 11 a 5 finale lascia amarezza e meraviglia. Un popolare commentatore ha detto: «Caro presidente, avrei evitato la figuraccia. Molto meglio una partitella in famiglia! Già si sapeva della mediocrità delle seconde linee».