Apple, in arrivo nuovo iPhone 13

Probabile lancio dei nuovi Apple Watch

Apple dà l’annuncio del suo prossimo evento: 14 settembre, in streaming. Secondo alcune indiscrezioni, Cupertino presenterà i nuovi iPhone e i nuovi Apple Watch con quadranti più ampi.

Con l’annuncio dell’evento la società di Cupertino avanza a Wall Street in una giornata fragile per i listini americani. L’iPhone in questione dovrebbe chiamarsi iPhone13 e suddividersi così in quattro versioni: un modello normale da 6,1 pollici, un mini da 5,4 e due modelli Pro, uno da 6,1 pollici ed uno da 6,7.

Probabilmente, nel corso dell’evento verrà annunciato anche Apple Watch Series 7 il quale si crede avrà un design completamente rinnovato con bordi piatti, un display più ampio e la cassa più grande rispetto ai modelli attuali. Si passerebbe così da 40 mm e 44 mm a 41 mm e 45 mm.