Labomar-Sesa: partnership per sviluppo piattaforme digitali

Labomar SpA è un’azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, e Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, attraverso la propria controllata Var Group SpA, attiva nel settore Software e System Integration, hanno fatto un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali per l’ecommerce sul mercato cinese per prodotti nutraceutici.

La partnership prevede quindi la formazione di una Newco a maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership con brand LaboVar. La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo di una piattaforma di e-commerce sul mercato digitale cinese per l’offerta di prodotti nutraceutici (integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona) di Labomar. La formazione della piattaforma di vendita digitale sarà concretizzata da Adiacent, società del Gruppo Sesa attiva nel settore customer experience e digital marketing, specializzata su piattaforme digitali di e-commerce e digital marketing di aziende internazionali sul mercato cinese grazie alla storica partnership con Alibaba e la presenza diretta in Cina con un team di risorse di madrelingua cinese basate a Shanghai.

L’avvio dell’operatività e delle vendite che verranno sono previste nel primo semestre 2022. La partnership è un modo per interagire con uno dei mercati più grandi al mondo come quello Cinese, con prodotti di eccellenza ed un modello di business focalizzato sulle piattaforme digitali di vendita, come Tmall (marketplace leader in Cina per la vendita al dettaglio online business-to-consumer, di proprietà di Alibaba Group) e Wechat (Gruppo Tencent) attraverso miniprogram, soluzioni social e-commerce proprietarie tailor made, sviluppate da Adiacent China per primari clienti internazionali. Il team di Adiacent China si è recentemente arricchito di risorse e specializzazioni grazie all’acquisizione di Fireworks, operazione perfezionata nel primo semestre 2021 che ha consentito di raddoppiare la dimensione del capitale umano, con circa 40 risorse di madrelingua cinese ed internazionali basate a Shanghai.