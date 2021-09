Milano, arriva “Con la luce negli occhi”

Nove giorni dedicati all’arte e ai giovani artisti emergenti. Dall’11 al 19 settembre andrà in scena a Milano, presso lo Spazio “Ex Fornace” (Alzaia Naviglio Pavese, 16) ‘Con la luce negli occhi’, la manifestazione artistica per la sesta edizione del Premio Michele Cea organizzata dalla Fondazione Michele Cea, con il patrocinio del comune di Milano–Municipio 6, regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Liceo Artistico di Brera, Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, Associazione Regionale Pugliesi, Casa delle Artiste, Prs Puglia, Gal, comune di Bitonto, Comune di Binetto, Comune di Giovinazzo, Comune di Grumo Appula, Comune di Modugno, Comune di Palo, Comune di Terlizzi, e il sostegno di Fondazione Cariplo, BCC Carate Brianza, Well See, World Art, Anteprima design, Maiestu Mindmade. Arti figurative, letteratura, fotografia e poesia si incontreranno durante la kermesse che si aprirà sabato 11 settembre con la proclamazione dei vincitori del Premio Michele Cea, scelti tra i 12 artisti finalisti emergenti, italiani e stranieri, precedentemente selezionati da un’apposita giuria. A fare da testimonial durate la serata inaugurale l’attrice Margot Sikabonyi, nella foto, volto noto della serie televisiva Un medico in famiglia. Oltre ai riconoscimenti in denaro di 2.000, 1.000 e 500 euro, i primi tre classificati verranno premiati con mostre e pubblicazioni su riviste e cataloghi di arte che daranno loro la possibilità di far conoscere il proprio talento e diffondere le proprie opere. Tutte e 12 le opere arrivate in finale rimarranno esposte presso lo Spazio “Ex Fornace” per l’intera durata della manifestazione ‘Con la luce negli occhi’. Giunto alla sua sesta edizione, il Premio Michele Cea, che ha come mission quella di dare visibilità ai giovani artisti emergenti e di sostenerli economicamente, si sta affermando sempre di più nel mondo delle arti figurative. Al contest di quest’anno infatti hanno partecipato ben 185 artisti italiani e stranieri sottoponendo alla giuria opere di pittura, grafica, scultura, fotografia e video-arte. Un risultato che premia l’impegno della Fondazione Michele Cea, istituita in memoria dell’artista Michele Cea scomparso prematuramente all’età di 27 anni.