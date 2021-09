Italian Exhibition Group, ritorno alla normalità

Italian Exhibition Group, la società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, è pronta alla ripartenza delle sue attività per un pieno ritorno alla ‘quasi’ normalità. All’ingresso di tutte le manifestazioni i partecipanti dovranno esibire il green pass, l’esito di un tampone o, se cittadino extra-Ue, il certificato vaccinale di un siero approvato da Ema. Sarà inoltre disponibile una postazione medica per i test anti-Covid mentre negli spazi interni saranno adottati rigidi protocolli di sanificazione. Lo rende noto la società. Le prossime fiere di Italian Exhibition Group in programma nel mese di settembre, nella sede di Rimini, sono: Macfrut e FierAvicola dal 7 al 9 settembre, Expodental dal 9 all’11 settembre, Enada e Rimini Amusement Show dal 21 al 23 settembre, RiminiWellness dal 24 al 26 settembre e IBE International Bus Expo il 29 e 30 settembre (che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli). Nella sede di Vicenza sono invece in programma VicenzaOro e TGold, dal 10 al 14 settembre, con VO Vintage dall’11 al 13; mentre alla Fiera di Roma è in programma Abilmente Roma, dal 23 al 26 settembre.