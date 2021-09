Il gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita nomina due Vice Direttori Generali a riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Fioravanti: Maria Luisa Gota, che coordina tutte le società partecipate del business vita ed Alessandro Scarfò con responsabilità del coordinamento delle società partecipate nel business danni. Maria Luisa Gota è laureata con lode in matematica all’Università di Torino e Dottore di Ricerca in “Matematica per l’Economia”, è stata ricercatore ricercatore di ruolo presso l’Università di Torino e docente a contratto presso varie strutture universitarie. Nel 2016 diventa Responsabile Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Intesa Sanpaolo Vita e Direttore Pianificazione e Controllo della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. Nel 2017 è stata nominata Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Vita – società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita dedicata alla Divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo e, in particolare, alle reti Fideuram e Sanpaolo Invest. Il 2019 è stato il suo anno magico, che le ha donato due eminenti riconoscimenti: “100 eccellenze italiane” per la categoria Finanza e “Insurer of the Year” dalla giuria del premio Women in Finance. Alessandro Scarfò si è laureato con lode in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 1985. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1986 con IBM Italia come rappresentante commerciale e successivamente con General Electric, dove, all’interno della divisione Information Services, ha operato come branch manager servendo le aziende dei settori Chimico e Farmaceutico in Italia. Ha lavorato in McKinsey nel 1991, occupandosi in particolare del settore delle Istituzioni Finanziarie e specializzandosi in progetti legati agli ambiti Operations, IT e Post Merger Management. Ha lasciato McKinsey in 1996 come Senior Engagement Manager. Nel 2003 ha fondato Darta Saving Ltd., una newco basata a Dublino (IRL) per mettere a disposizione della rete dei Promotori Finanziari una gamma di prodotti innovativi e fiscalmente efficienti. Nel 2004, viene nominato Presidente e Amministratore Delegato di Gesi (la compagnia che gestisce IT ed Operations per tutte le società del Gruppo RAS). Nel 2010entra a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, come Amministratore Delegato e Direttore Generale della società Intesa Sanpaolo Assicura.