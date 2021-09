Enav, Mazzucca nominato Responsabile delle relazioni istituzionali

Simone Mazzucca, nella foto, lascia Fincantieri e passa a Enav. Mazzucca vi entrerà come Responsabile relazioni istituzionali (è lo stesso ruolo avuto in Fincantieri). Mazzucca è un professionista di grande esperienza. Laureato in Scienze Politiche, è stato portavoce del Rettore dell’università degli studi di Genova, ha gestito l’immagine istituzionale dell’Istituto Gaslini di Genova, è stato assistente del presidente della Commissione Difesa della Camera, capo ufficio di gabinetto del ministro della Difesa, Roberta Pinotti. In passato ha lavorato per la campagna elettorale di Raffaella Paita, alle elezioni regionali del 2015. Queste le parole di congedo di Mazzucca: “Dopo tre anni intensi, è terminata la mia avventura in Fincantieri. Quando si chiudono capitoli, anche nella vita professionale, si fanno bilanci, e il mio, in questo caso, è davvero positivo”. E ancora: “Non mi dilungo, sarebbe noioso leggere pensieri che sono perlopiù personali. Ma voglio solo dire due cose: la prima che è stato un grande onore lavorare per questa azienda, un pezzo del nostro Paese. In ultimo un ringraziamento alle donne e agli uomini che ho incontrato in Fincantieri. A loro va la mia gratitudine per tutto quello che mi hanno insegnato!”.