Bologna, torna Cosmofarma

Sarà all’insegna della reazione e della volontà di ripresa la prossima edizione di Cosmofarma ReAzione – I valori al centro, in calendario dal 9 al 12 settembre al quartiere fieristico di Bologna. Intanto si tratterrà di un ritorno in presenza: un segno concreto che sottolinea la volontà di reagire dell’intero comparto. Presentata oggi a Milano, la manifestazione bolognese si svolgerà quest’anno con il patrocinio della Fofi e in collaborazione con Federfarma, Utifar e Fondazione Cannavò. Eccezionalmente poi Cosmofarma ReAzione condividerà le date con Sana-Salone internazionale del biologico e del naturale e Onbeauty by Cosmoprof. Inoltre, per la sola edizione di settembre 2021, Cosmofarma ha voluto aggiungere alla sua denominazione il sostantivo ReAzione e la frase ‘I valori al centro’, ‘per rendere esplicita la volontà di reagire e affrontare le sfide del futuro forti della grande esperienza che sostiene la continua evoluzione del mondo farmacia’, si spiega in una nota. ‘Empatia, ascolto, tempo, inclusività, resilienza, fiducia, salute, relazioni umane, libertà e sostenibilità: sono i valori che da sempre contraddistinguono il lavoro del farmacista e che ancora di più oggi debbono essere messi in campo. Fiducia nel futuro e volontà di ripresa sono le direttive sulle quali l’edizione di Cosmofarma ReAzione ha pensato le sue attività, organizzato le iniziative speciali e predisposto un ricco programma di dibattiti, seminari, ore di formazione e incontri’. Cinquanta sono i convegni in calendario dedicati ai temi della farmacia e del dibattito pubblico, suddivisi in quattro filoni: scientifico, manageriale, istituzionale e, appunto, ReAzione. Ai valori è ispirata la Cosmofarma Business Conference del 10 settembre, affidata allo psicoanalista Massimo Recalcati che proporrà un intervento dal titolo “L’importanza dei valori”, realizzata con il contributo incondizionato di Eg Stada Group. ‘Grande è l’attesa per questo incontro che certamente offrirà numerosi spunti di riflessione sulle conseguenze, ma anche sulle opportunità aperte dal difficile periodo che abbiamo vissuto e sulle possibili risposte, sulla rilettura dei valori e sul loro ruolo nella vita di ciascuno di noi’, sottolinea l’organizzazione. Tre i relatori che oggi hanno illustrato a Milano le novità e i temi salienti di Cosmofarma ReAzione: Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Marco Cossolo, presidente Federfarma, in collegamento da Roma, e Francesca Ferilli, direttore generale di Bos srl. “Un’edizione certamente straordinaria che nasce sotto il segno della ripartenza, della ReAzione appunto- afferma Ferilli- e che ha lo scopo di offrire uno stimolo per tutto il mondo produttivo legato al comparto della farmacia. Un mondo che ha visto negli ultimi due anni grandi cambiamenti ed evoluzioni e che oggi più che mai ha bisogno di uno spazio di confronto e riunione per riflettere sul proprio futuro. Ed è proprio questo che Cosmofarma ReAzione intende essere”. “Sarà un piacere poter tornare finalmente a incontrare i colleghi potendosi guardare negli occhi e non attraverso un monitor. Cosmofarma ReAzione, anche grazie a questo aspetto, sarà un momento importante per tutti i farmacisti e per le farmacie di comunità. Dopo aver sostenuto con grande impegno e dedizione la fase più dura della pandemia, garantendo ai cittadini assistenza e supporto in tutti gli ambiti, dall’ospedale agli esercizi di vicinato, si apre un’ulteriore stagione di elaborazione e proposta per potenziare il ruolo del farmacista nella sanità territoriale”, dice Mandelli.