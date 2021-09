Riallocate risorse per usufruire dell’Ecobonus sulle auto elettriche

L’Ecobonus per le auto elettriche è stato riattivato e di conseguenza allungato il periodo per fare richiesta dell’incentivo. Il decreto infrastrutture e mobilità sostenibili, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, ha infatti riallocato le risorse destinate all’acquisto di veicoli meno inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO2.

Considerati gli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati ai ritardi nella produzione e all’allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati, è previsto un allungamento del termine della procedura informatica di prenotazione dell’Ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L: potrà avvenire entro il 31 dicembre 2021, se l’inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed entro il 30 giugno 2022, se l’inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per garantire e ottimizzare l’utilizzo dei fondi – spiega il Ministero dello Sviluppo Economico – le risorse previste per l’Extrabonus, pari a oltre 57 milioni di euro, vengono riallocate sul fondo ordinario dell’incentivo Ecobonus.