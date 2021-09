Vaccino anti Covid, Ecdc: non è necessaria la terza dose

“Non vi è alcuna urgente necessità di somministrazione di dosi di richiamo di vaccini a individui completamente vaccinati nella popolazione generale”. Lo scrive l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie in un suo rapporto. “Le prove disponibili in questo momento sull’efficacia del vaccino e sulla durata della protezione mostrano che tutti i vaccini autorizzati nell’Ue sono attualmente altamente protettivi contro ricovero in ospedale, malattie gravi e morte correlati al Covid”, scrive l’Ecdc. “L’opzione di somministrare una dose aggiuntiva di vaccino a persone che potrebbero manifestare una risposta limitata alla serie primaria di vaccinazione Covid-19, come alcune categorie di individui immunodepressi, dovrebbe essere presa in considerazione già ora”, precisa il Centro europeo. “Ciò deve essere visto come un’estensione della serie di vaccinazioni primarie per questi gruppi specifici e non come un richiamo. Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di fornire una dose aggiuntiva come misura precauzionale agli anziani fragili, in particolare quelli che vivono in ambienti chiusi (quali i residenti in strutture di assistenza a lungo termine)”.