Gedi, partnership con Froomle per lo sviluppo di nuovi servizi digitali da offrire sulle sulle testate del Gruppo

Gedi (nella foto, l’a. d. Maurizio Scanavino) ha avviato una partnership con Froomle, il principale provider di self-learning recommendation, per sviluppare nuovi servizi digitali personalizzati da offrire sui siti web delle diverse testate del Gruppo.

Con il tool digitale di Froomle articoli, video e gallery verranno selezionati e suggeriti a ciascun utente attraverso un’applicazione di intelligenza artificiale capace di apprendere e aggiornare costantemente le preferenze del lettore. La nuova esperienza di lettura è già disponibile su repubblica.it da diverse settimane, dove, si spiega, “ha conseguito risultati importanti, come l’aumento del 100% del click-through rate, che dimostra come contenuti personalizzati siano capaci di rendere i lettori più attivi e interessati”.

Il tool è attualmente in fase di implementazione anche su lastampa.it e sugli altri siti delle testate Gedi.

“Il servizio offerto da Froomle – ha dichiarato Daniele Bianchi, Digital Managing Director di Gedi – è un nuovo passo avanti nella nostra strategia di digitalizzazione, che ci aiuterà a integrare il nostro giornalismo di grande qualità con un’esperienza di lettura migliore: rafforzando la relazione con i nostri lettori, potremo offrire loro una nuova e interessante gamma di servizi sulle nostre piattaforme”.

“Siamo felici di lavorare con Gedi per implementare e migliorare la reading experience sul mercato italiano. Lavorando con Froomle, – ha commentato Koen Verstrepen, amministratore delegato di Froomle siamo certi che Gedi aumenterà l’engagement e la conversion rate dei lettori sulle proprie piattaforme”.