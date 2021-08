Renault: nuova family car a Settembre

Verrà presentata a settembre la nuova family car della Renault , con il marchio a basso costo Dacia, con l’obiettivo di sostituire tre modelli esistenti nell’ambito della spinta dell’amministratore delegato Luca De Meo a concentrarsi su veicoli più redditizi. Dacia, il marchio low cost del gruppo Renault, che produce best-seller come la city car Sandero, presenterà il nuovo modello Jogger a sette posti all’inizio di settembre prima del Motor Show Iaa di Monaco, in Germania, ha annunciato la società in una nota.

De Meo sta cercando di rilanciare la casa francese, anche attraverso risparmi sui costi e tagli di posti di lavoro, e invertire la strategia espansionistica adottata sotto la guida dell’ex presidente Carlos Ghosn per riportare il gruppo in utile.



Il destino dell’auto è quello di sostituire il modello Logan Break di Dacia, che già non è più in produzione, così come la piccola monovolume Dakker e i veicoli Lodgy più grandi, anch’essi destinati a essere gradualmente eliminati. Dacia non ha fornito dettagli sui prezzi.

Il gruppo Renault punta a dare una spinta alle auto di medie dimensioni in Europa – noto come il segmento delle “compatte” nel quale compete con modelli come la Golf di Volkswagen – e a ridurre la dipendenza da veicoli più piccoli con margini inferiori, seguendo la stessa strategia di Psa, produttore di Peugeot, ora Stellantis.

De Meo ha cercato di dare a Renault, Dacia e al marchio di auto sportive Alpine identità più distintive all’interno del gruppo automobilistico, in un momento in cui la concorrenza nei veicoli elettrici si sta intensificando a livello globale. Dacia, azienda rumena acquistata da Renault nel 1999, ha presentato la piccola auto elettrica Spring nel 2020 e De Meo ha detto di voler dare un impulso globale al marchio focalizzato sull’Europa.

Il gruppo dovrebbe introdurre un nuovo logo sulle sue auto a partire dal 2022.