Riflettori puntati su Brunello Cucinelli. Risultati brillanti in Borsa

Brunello Cucinelli, a seguito di una brillante performance semestrale, segna in Borsa un aumento del 2,25%. La maison della moda ha annunciato ottimi risultati semestrali, che evidenziano un recupero del fatturato non solo rispetto all’anno della pandemia (+52,9% sul 2020), ma anche una crescita rispetto ai livelli pre-pandemia (+7,7% sul 2019).

A livello comparativo su base settimanale, il trend del re del cachemire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Brunello Cucinelli rispetto all’indice.

Lo scenario di breve periodo del gruppo di Solomeo evidenzia un declino dei corsi verso area 48,92 Euro con prima area di resistenza vista a 50,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,94.