Enertronica Santerno, siglato accordo quadro fornitura ricambi per 6 milioni euro

Enertronica Santerno, quotata all’AIM Italia, ha siglato un accordo quadro con un importante operatore di energie rinnovabili che prevede la vendita di ricambi e componenti per la manutenzione e il retrofit di inverter fotovoltaici e centrali elettriche. Il valore complessivo della fornitura nel prossimo triennio è di circa 6 milioni di euro, e si può ipotizzare che a partire dal 2022 la corrispondente ripartizione annua sia costante. L’ambito geografico del contratto copre Italia, Grecia, Romania, Spagna, Sud Africa, Stati Uniti, Brasile, Panama, Cile e altri paesi. Questo contratto è particolarmente importante per Enertronica Santerno, in quanto rientra nelle attività commerciali pluriennali che rafforzano le prospettive future dell’azienda e confermano ulteriormente l’installazione della flotta globale, che raggiungerà i 6,5 GW entro la fine di quest’anno, rappresenta una forma di business continua del gruppo.