Convegno Aviation Event Bologna. Di Palma (ENAC) “Politica europea getti basi per ripartenza”

ll Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, al convegno Aviation Event 2021 BLQ, organizzato da Aeroporto di Bologna, ha detto la sua affermando che i tempi sono maturi per una “nuova politica europea per il settore dell’aviazione”, uno di quelli più duramente colpiti dalla crisi pandemica, assieme a quello del turismo e dei trasporti in genere. Una politica che faccia leva su innovazione e tutela ambientale, volta a “delineare una più razionale utilizzazione degli spazi aerei e a risolvere il problema della saturazione della capacità aeroportuale dei grandi scali europei”.

Il convegno ha visto la partecipazione di protagonisti istituzionali e del mondo dell’aviazione e del turismo, con più di 30 relatori nazionali e internazionali e 160 esperti tra referenti delle istituzioni, compagnie aeree, società di gestione aeroportuale, settore imprenditoriale e turistico chiamati a confrontarsi sulle strategie di rilancio del settore e sugli scenari per il futuro.

Oltre al Presidente dell’ENAC, tra i partecipanti al meeting anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il Presidente e l’Amministratore Delegato della società Bologna Airport, Enrico Postacchini

e Nazareno Ventola.

Nel suo intervento di apertura sul tema “Nuove frontiere: dal trasporto aereo al comparto aerospaziale”, il Presidente dell’ENAC ha sottolineato che, solo arrivando ad una politica comune europea, “sarà possibile il superamento di una datata politica dirigistica legata all’esigenza di tutelare vecchi monopoli, il rafforzamento dell’Italia in ambito comunitario ed europeo, intercettando i bisogni legati alla mobilità dei cittadini in un contesto territoriale – l’Europa – che non solo geograficamente ma anche culturalmente rappresenta l’identità nazionale, quanto meno, per le nuove generazioni”.

“L’Aviation Event di Bologna – ha aggiunto – rappresenta un momento di condivisione, confronto e incontro tra il mondo del trasporto aereo e dell’aviazione e altri settori di rilievo per l’economia del Paese, quali il turismo e l’industria. Una interconnessione dalla quale non si può e non si deve prescindere in un’ottica di rilancio e ripartenza per lo sviluppo delle eccellenze italiane dopo la grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Un’occasione per guardare al futuro nell’ottica della sinergia, dell’innovazione tecnologica e della tutela dell’ambiente”.