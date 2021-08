Apre i battenti il salone online ‘South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair’ 2021 a Kunming, Yunnan

L’edizione 2021 dell’evento online ‘South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair’ (SSACEIF) ha preso il via il 25 agosto 2021 a Kunming, nella provincia dello Yunnan. Tema dell’appuntamento, che si concluderà il 29 agosto, è “Nuove opportunità per un nuovo sviluppo”.

Qiu Jiang, vicegovernatore della provincia dello Yunnan, ha dichiarato che sin dalla sua prima edizione a Kunming, nel 2017, la fiera SSACEIF ha favorito la cooperazione e lo sviluppo regionale in tutta l’Asia meridionale, nel sud-est asiatico e nella regione dell’Oceano Indiano, supportando l’iniziativa della Nuova via della seta tramite ampie consultazioni, impegno congiunto e vantaggi reciproci.