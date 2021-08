Analog Devices completa l’acquisizione di Maxim Integrated

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM). L’unione delle due aziende rafforza ulteriormente la posizione di ADI come azienda di semiconduttori analogici ad alte prestazioni con un fatturato di oltre 9 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti.1, margini tra i più alti nel settore e un flusso di cassa libero (free cash flow) di oltre 3 miliardi di dollari1 su base pro-forma.

“Quella di oggi è una tappa fondamentale per ADI e sono lieto di dare il benvenuto al team Maxim, che condivide la nostra passione per la risoluzione dei problemi tecnologici più complessi dei nostri clienti”, ha dichiarato Vincent Roche, Presidente e CEO. “Con oltre 10.000 ingegneri e il portafoglio più ampio e completo di tecnologie best-in-class, siamo ben posizionati per sviluppare soluzioni ancora più complete e all’avanguardia per i nostri clienti. Guideremo insieme le future innovazioni dei semiconduttori analogici, mentre progettiamo un futuro più sano, più sicuro e più sostenibile per tutti”.

Secondo i termini dell’accordo definitivo, gli azionisti di Maxim hanno ricevuto lo 0,63 di una quota di azioni ordinarie ADI per ogni quota di azioni ordinarie Maxim. Le azioni ordinarie Maxim non saranno più quotate per la negoziazione sul mercato azionario NASDAQ.

Consiglio di amministrazione combinato

In relazione alla chiusura della transazione, Tunç Doluca, ex presidente e amministratore delegato di Maxim, e Mercedes Johnson, ex dirigente fondatrice di Avago Technologies, entreranno nel consiglio di amministrazione di ADI. Doluca e Johnson hanno fatto parte del consiglio di amministrazione di Maxim fino alla chiusura della transazione.

Conference call speciale per gli investitori e webcast

ADI prevede di tenere un webcast per discutere le sue prossime priorità di allocazione del capitale e le prospettive aggiornate del quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2021. L’inizio del webcast è previsto per le ore 8:30ET (14:30 CET) l’8 settembre2021 con Vincent Roche, President e Chief Executive Officer, Prashanth Mahendra-Rajah, Senior Vice President, Finance and Chief Financial Officer, e Michael Lucarelli, Senior Director of Investor Relations.