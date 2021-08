Velo3D espande il suo team in Europa a sostegno della crescente domanda per l’addittive manufacturing industriale di parti metalliche

Soluzioni avanzate di stampa 3D, vendite e assistenza per i clienti di tutta Europa

In linea con la crescita costante della domanda globale per parti industriali realizzate con stampa 3D di massima qualità, la californiana Velo3D, Inc., leader nell’additive manufacturing (AM) di parti metalliche ad elevato valore, ha annunciato la nomina di due dirigenti senior in Europa.

Il direttore generale Dr. Jose Greses si suddividerà tra la Germania e la Spagna, mentre il direttore commerciale Xavier Fruh, opererà dalla Francia. Entrambi vanno ad affiancarsi a Jon Porter, nominato ai primi di quest’anno direttore della divisione Sviluppo commerciale europeo con sede operativa nel Regno Unito.

Il Dr. Greses ha un dottorato di ricerca in saldature al laser conseguito presso l’Università di Cambridge (Regno Unito) e una laurea specialistica in Tecnologia marina conseguita presso l’Università Cranfield (Regno Unito). Ha lavorato per una serie di aziende manifatturiere europee di spicco nel settore della saldatura al laser e della stampa 3D, non ultima GF Machining Solutions e, prima di allora, per 14 anni presso la tedesca AM EOS.

“Il nostro obbiettivo è di aiutare le industrie a risolvere i loro problemi di progettazione, fornendo la massima libertà nel design, nella ripetibilità delle parti e nella qualità di stampa 3D dei metalli”, afferma il Dr. Greses. “Siamo qui per fornire ai mercati europei una transizione snella e uniforme alla soluzione completa di produzione di Velo3D, inclusiva della sua tecnologia avanzata che non richiede assistenza tecnica.”

Xavier Fruh ha una laurea in elettrotecnica conseguita presso la ESIGELEC Rouen e una MBA conseguita presso la Scuola nazionale di amministrazione di Strasburgo, entrambe in Francia. Con anni d’esperienza nel settore delle saldature, proviene da quattro anni trascorsi presso la divisione Sviluppo commerciale europeo di AddUp, gruppo francese specializzato in tecnologia per AM.

“Ho una grande passione per l’innovazione e tecnologia”, afferma Fruh. “Sono deciso a sostenere i nostri clienti nel superare i limiti tradizionalmente imposti dal settore manifatturiero e aiutarli a sfruttare tutto ciò che l’AM, ovvero la prossima generazione delle tecniche di progettazione, ha da offrire.”

Benny Buller, fondatore e CEO di Velo3D, vede la crescita europea della sua azienda come un segno della maggiore consapevolezza dei parametri produttivi proposti dai sistemi di stampa 3D. “L’espansione della nostra presenza in Europa viene sulla scia della rinnovata domanda per l’AM di parti in metallo dall’altissimo livello qualitativo che solo Velo3D può offrire, così come per la maggiore libertà nel design in grado di sbrigliare l’innovazione e migliorare la competitività per settori quali l’aerospaziale, gas e petrolio e le energie alternative”, ha dichiarato.

In marzo Velo3D ha annunciato piani di fusione con JAWS Spitfire Acquisition Corporation (NYSE: SPFR) e che diventerà una società di capitale.