OpenLegacy fornirà le basi tecnologiche per un’API factory destinata a Standard Chartered Bank Korea

Fornirà SCB Korea con API di sistema provenienti dall’applicazione per servizi bancari essenziali su mainframe di OpenLegacy. Estenderà le funzionalità dei servizi bancari essenziali business-critical di SCB Korea ai servizi bancari su Internet

OpenLegacy, pioniere nell’integrazione basata sul digitale per sistemi legacy essenziali, ha stretto un accordo di collaborazione con Standard Chartered Bank Korea (SCB Korea) per la fornitura di API provenienti dalla sua applicazione per servizi bancari essenziali su mainframe. Dati i risultati incoraggianti, entrambi i team hanno unito le forze con un’implementazione a pieno regime per accelerare la trasformazione digitale.

“Nell’intraprendere questo percorso digitale volto a modernizzare le nostre piattaforme, è essenziale che la banca faccia leva sulle nuove tecnologie per continuare a rimanere rilevante in questo settore così competitivo”, Jason Ki, vicepresidente senior, Tecnologia e innovazioni presso SCB Korea.