Kongsberg Precision Cutting Systems acquisisce MultiCam

L’acquisizione dà vita al principale fornitore diversificato a livello globale di macchine da taglio con controllo numerico computerizzato, posizionando Kongsberg come leader nel mercato delle finiture digitali

OpenGate Capital, impresa d’investimento di portata globale operante nel ramo del private equity, ha annunciato oggi che la società in portafoglio Kongsberg Precision Cutting Systems (“Kongsberg PCS”) ha acquisito MultiCam, azienda statunitense che produce e distribuisce macchine da taglio con controllo numerico computerizzato (Computer Numerical Code, CNC), nonché leader nei processi digitali di finitura. MultiCam è stata acquisita da Rosewood Private Investments. I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati.

L’acquisizione di MultiCam evidenzia la strategia di OpenGate Capital, che si propone di perseguire investimenti aggiuntivi al fine di promuovere la crescita e generare valore significativo nelle società in portafoglio. MultiCam costituisce il settimo investimento aggiuntivo realizzato per le società di piattaforme all’interno del portafoglio Fund II di OpenGate.

Kongsberg PCS è il principale fornitore di macchinari per il taglio di precisione ad alta velocità per imballaggi, insegne ed espositori e dispone di strutture operative in Belgio, Repubblica Ceca e Norvegia, al servizio del mercato europeo, americano e asiatico. L’acquisizione di MultiCam, comprese le sue attività negli Stati Uniti e gli uffici vendite in Canada e Germania, amplia la portata del mercato e la base di clienti di Kongsberg PCS in Nord America e in Europa, dando vita al primo fornitore diversificato a livello globale di macchine da taglio con controllo numerico computerizzato.

Julien Lagrèze, socio di OpenGate Capital, ha dichiarato: “Prima della nostra acquisizione di Kongsberg PCS, completata appena cinque mesi fa, avevamo riconosciuto l’importanza della digitalizzazione per questo mercato e avevamo messo a punto un programma di sviluppo che prevede la crescita di Kongsberg PCS attraverso innovazione e investimenti aggiuntivi. Con questa unione strategica, Kongsberg PCS raggiunge un livello ancora più alto e amplia la sua presenza coinvolgendo un pubblico più vasto a livello globale, con nuovi prodotti e servizi”.

Il team di investimento di OpenGate riconosce l’importanza dell’automazione industriale per Kongsberg PCS e per molti dei suoi investimenti, considerando l’attuale carenza di manodopera, l’impatto della pandemia e l’obiettivo di promuovere la sostenibilità all’interno del suo portafoglio di aziende. La digitalizzazione industriale costituisce un vantaggio anche per gli investimenti di OpenGate poiché offre maggiore trasparenza, analisi della supply chain, miglioramento della produzione e una più significativa capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato. Kongsberg, insieme a MultiCam, si trova al centro dell’automazione industriale, promuovendone l’innovazione attraverso i più ampi servizi offerti.

MultiCam continuerà a operare con lo stesso nome all’interno di Kongsberg PCS, con l’amministratore delegato David Morse che si unisce alla dirigenza di Kongsberg, continuando a guidare l’attività di MultiCam.

Fondata nel 1989, Multicam ha un parco globale di oltre 14.000 tavole installate e, con le sue tre principali tecnologie di taglio per la costruzione di fresatrici, macchine per finitura digitale, a getto d’acqua, plasma e laser, è posizionata in modo unico. MultiCam conta su circa 130 dipendenti al servizio di clienti che operano in un’ampia gamma di segmenti, tra cui quello industriale e manifatturiero, nonché nella produzione di imballaggi, insegne ed espositori.

Stuart Fox, presidente di Kongsberg PCS, ha commentato: “È un giorno fondamentale per Kongsberg e MultiCam in quanto le nostre aziende oggi si uniscono per realizzare le migliori macchine da taglio e i migliori sistemi di finitura per i nostri clienti globali. Sono entusiasta di iniziare a lavorare insieme, integrare le nostre attività ed esplorare nuovi mercati”.