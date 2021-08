Germania, picco economico imprevisto

Rispetto al trimestre precedente, il PIL della Germania nel secondo trimestre del 2021 è aumentato dell’1,6%. Questo dato è stato rivisto al rialzo sulla base di stime preliminari. Su base annua, il PIL della Germania è cresciuto del 9,4% L’economia tedesca è cresciuta più velocemente del previsto nel secondo trimestre di quest’anno a causa dell’allentamento delle restrizioni Covid-19, che ha stimolato i consumatori a sfruttare i risparmi record accumulati durante il blocco invernale quando lo stato ha messo in uso la “benzina”. da un enorme finanziamento del debito. Su base annua, le locomotive tedesche sono cresciute del 9,4% nel secondo trimestre, rendendo l’attività economica inferiore del 3,3% rispetto al livello pre-crisi nel quarto trimestre del 2019. Cresce invece l’economia tedesca, con un incremento dell’1,6% rispetto al trimestre precedente. Questo dato è stato rivisto al rialzo sulla base di stime preliminari.

I consumi privati sono cresciuti del 3,2% da aprile a giugno, contribuendo per 1,6 punti percentuali alla crescita complessiva, spingendo il tasso di risparmio al 16,3%. Nel primo trimestre, quando negozi, bar e ristoranti hanno chiuso, il tasso ha raggiunto il record del 22%. I consumi pubblici sono aumentati dell’1,8%, contribuendo per lo 0,4% al tasso di crescita complessivo. Le spese del governo per mitigare gli effetti della crisi del coronavirus, finanziate da nuovi prestiti senza precedenti, hanno creato un divario delle finanze pubbliche di 80,9 miliardi di euro (95 miliardi di dollari) nella prima metà di quest’anno.

Questo corrisponde a un deficit del settore pubblico del 4,7% del Pil, al top da 26 anni. Carsten Brzeski (nella foto) di Ing Bank ha definito questo dato “il lato negativo della rapida ripresa economica”. “Lo stimolo dovrebbe aiutare a riportare l’economia ai livelli pre-crisi prima della fine del 2021, ma lascerà al nuovo governo un pesante fardello da sostenere”, aggiunge Brzeski.